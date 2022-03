Mis maa see on, mis ei lase tsiviilelanikkonnal – naistel, lastel, vanuritel – sissepiiratud linnadest põgeneda, pommitades ja mineerides evakuatsioonikoridore? Selle maa alatusel ja küünilisusel ei ole piire. See maa on võimeline ükskõik millisteks sigadusteks ja kuritegudeks, varjudes absurdsete eufemismide ja valede taha. Nii, et silm ka ei pilgu.