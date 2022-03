PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Henri Zeigo: Hiina infosõdalased ei maga

Paralleelselt sõjategevusega Ukrainas on pikemat aega käimas infosõda, mis ei tunne maismaapiire. Meile võib jääda ekslik mulje, et meie peamine vastane on Venemaa koos oma hiiglasliku propagandamasinaga, kuid tegelikult ei saa seejuures unustada, et neil on ka arvestatav liitlane Hiina näol.