ARVAMUS ⟩ Martin Hurt: Rootsi Ukraina sõja tõmbetuultes

Kasvanud pinged Euroopas ja 24. veebruaril alanud Vene laiaulatuslik rünnak Ukrainale on sundinud Rootsit tegema korrektuure oma senises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. Elu eest võitlevasse Ukrainasse on saadetud relvastust ja hiljuti otsustati pretsedenditult suurendada kaitse-eelarvet.

Avaliku arvamuse toetus NATOga liitumiseks on viimasel ajal kasvanud hüppeliselt seoses Venemaa kallaletungiga. Alates 2017. aastast, kui alliansiga liitumist toetas 35 protsenti ja vastaseid oli 46 protsenti küsitletutest, on suhtumine NATOsse paranenud ja tänavu märtsi alguses tehtud uuringu järgi on ühinemise pooldajaid nüüd 49 protsenti ja vastuseis on samal ajal vähenenud 22 protsendile.