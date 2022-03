Sõjas on oluline säilitada entusiasm ja võitlusvõime, aga sama oluline on realistlik strateegiline olukorrataju, kirjutab julgeolekutoimetaja Meelis Oidsalu.

Lääs on võtnud Vene-Ukraina sõjas selgeid sõjalisi riske, aga NATO on andnud sellegipoolest kindla signaali, et ei soovi astuda Venemaaga sõjalisse vastasseisu. NATO-l on selle sõjaga seoses siiski olulised kollektiivkaitsehuvid – Ukraina tükeldamise ja Valgevene allakugistamise järgses Euroopas muutuks Ida-Euroopa kaitsmine alliansile märksa kulukamaks.