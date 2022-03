NÄDALA NÄGU ⟩ Põgene, vaba laps!

Zaporižžjast pärit 11-­aastase Hassani üle tuhandekilo­meetrine põgenemisteekond Slovakkiasse on liigu­tanud inimesi üle maailma. See lugu ongi hingekriipiv, seda on iga detail: lapse üksildane ja ohtlik rännak läbi sõjast räsitud maa, kaasas vaid pass ja kilekott (mõne versiooni järgi kaks kotti), käe peale kirjutatud loodeta­vasti elupäästev telefoninumber.