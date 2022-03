ARVAMUS ⟩ Jaanus Betlem: vabal maailmal pole taganeda kuhugi

Vallutussõda Ukrainas ei ole mitte midagi uut Venemaa ajaloos. See on eelneva ajaloo jätk. Kes möödanikku tunneb, teab, et Venemaa, saades alguse Moskooviast, on algusest peale moodustunud ekspansiooni teel. Ukraina eelkäija, Kiievi riik, langes mongolite invasiooni läbi. Moskooviast sai aga Kuldhordi sõltlane, kes hordi nõrgenedes ja lagunedes asus endaga sõjajõul liitma ümberkaudseid maid ja rahvaid. 18. sajandil jõudis järg Ukraina kätte, mis oli enne seda sajandeid osa Poola-Leedu unioonist. Ukraina ida- ja lõunaosa kuulutati esimese tuhinaga Uus-Venemaaks, Novorossijaks, mida püüti erilise õhinaga ümberrahvastada, venestada. Järgnes Poola jagamine ja liitmine Venemaaga.