Järgnev jutt on inspireeritud sõnavõttudest Eesti teaduse ja kõrghariduse (lisa)rahastamise teemal. Mättaid-vaatekohti on palju, valin ikkagi enda oma, millelt paistab, et Eesti riik – mõeldagu selle all keda või mida iganes – peaks nõudma oma ülikoolidelt otsustavalt kolme asja, mis on rahaliselt kallid ja mis tuleb korralikult kinni maksta. Kui nendega pikalt viivitada, võivad mõnedki asjad minna veel kehvemaks kui praegu.