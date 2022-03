ARVAMUS ⟩ Karli Lambot: Venemaale tuleb kehtestada täiemahuline kaubandusblokaad

Ukrainlased kordavad sõja algusest saadik täiesti põhjendatult, et nad kaitsevad oma kodumaal nii eestlasi kui tervet läänt. Kui nemad langevad, võivad eestlased, moldaavlased, grusiinid ja paljud teised olla järgmised. Niisuguses doominonuppude langemises jätkub Vene impeeriumi taassünd ja lääne murenemine ning nõrgenemine.

Eesti ja lääneliitlaste senine vastus on Ukraina aitamine, agressori järkjärguline sanktsioneerimine, aga eeskätt NATO tugevdamine. Venemaa sissetung Ukrainasse on kutsunud läänes esile kultuurilise ja mentaalse murrangu, mille tulemusel NATO on ärganud külma sõja järgsest letargiast.