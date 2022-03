Arvamus ⟩ Edward Lucas: võtkem ära Kremli käsilaste raha, et Ukrainat üles ehitada

Riiulifirmad – ettevõtted, mille tegelikud kasusaajad on teadmata – võimaldavad maailma halvimatel inimestel oma varandusi pesta. Ettevõtetel on sellised nimed nagu ABC Ltd või XYX Inc. Nutikad juristid on registreerinud need sinna, kus kehtivad lõdvad ja privaatsust pakkuvad seadused – olgu selleks maksuparadiis või tavaline riik – ja nendest on punutud võrgud, mis ulatuvad igale poole. Paljastamise oht on kaduvväike. Eelised on tohutud. Mõju on laastav.