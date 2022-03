Arvamus ⟩ Rait Maruste: valmisolek vajab militaarjustiitsiat

Kaitseplaanide ülevaatamine, tsiviilkaitse edendamine, riigi toimevõimekuse tagamine kriisioludes on asjad, mida tuleb teha enne, kui kriis kohal on. See kõik võtab aega, ressursse ja pühendumist, kuid tagab parema valmisoleku ohu- või kriisiolukorraks. Vältimatu osa valmisoleku parandamisest on militaarjuristika ettevalmistamine ja väljaarendamine. Praegu meil seda ei ole.

Militaarjustiitsia on õigusvaldkond, mis on tänapäeval kaugelt laiem kui ajaloost tuntud sõjakohtud. Iseseisvuse taastamise aegadel oli rahvuslikes ringkondades sõjakohtute taastamine teemaks, sest need olid olemas esimesel iseseisvuse perioodil. Huvi tundsid ka tol ajal ringi liikunud väliseksperdid, sest süsteem oli ja on olemas enamikus meid tol ajal aidanud tsiviliseeritud riikides ning praegustes liitlasriikides. Meie tollane vastus oli, ja aja oludes ehk õigustatult, et saame kõigepealt käima tavapärase demokraatliku õigus- ja kohtusüsteemi, eks siis vaatame. Hiljem on välisriikide militaarjuristid huvi tundnud, milline on meie (asukohariigi) militaarjustiitsia süsteem. Siiani pole saanud neile midagi veenvat vastata.