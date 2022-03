ARVAMUS ⟩ Ilmar Tomusk: moraaliprobleem on vene kroonus krooniline

Kui tank on nõuetekohaselt hooldatud, on see üsnagi tõhus lahingumasin. Sind kaitseb korralik soomus, sa võid sõita põhimõtteliselt ükskõik mis maastikul, sul on kahur ja mitukümmend mürsku, lisaks kuulipilduja. Igal meeskonnaliikmel oma Kalašnikov, peotäis granaate ning varustus lähivõitluse pidamiseks.