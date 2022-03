ARVAMUS ⟩ Martin Tikk: Ukraina sõja kaudsed mõjud Narvas

«Kuidas sul seal Narvas läheb?» küsitakse üha sagedamini, «kas olukord on ikka turvaline?» Jah, on, aga samas on sõja kaudsed mõjud on üha enam nähtavad. Viimasel nädalal on siia saabunud palju välismaa ajakirjanikke, kes püüavad üksteise võidu mõista, mis on hetkeolukord linnas ning missugune meelsus valitseb.