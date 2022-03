Arvamus ⟩ Ukraina hiirelõks Putini jaoks

Aleksandr Štšelkanov, Vladimir Putini töökaaslane Leningradi päevilt, 1. järgu kapten ja Leningradi linnanõukogu täitevkomitee esimees (lahkus poliitikast 2002. aastal), ütles 9. novembril 2015 antud intervjuus: «Putin pole üldse muutunud. Ta oligi selliseks kujunenud. Tema seesmine südamik ootas: millal saabub olukord, et saaks realiseerida seda, kelleks teda kasvatati, ja hakata taaskehtestama seda, tänu millele ta esile kerkis. See on «kangialuste Duce». Ta tahtis väga saada juhiks.»