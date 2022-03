ARVAMUS ⟩ Lauri Vahtre: tuleks alustada dešoviniseerimist

Seda tasub meeles pidada õige mitme asja juures. Esimesena muidugi meenuvad nii Eestis elavad kui ka praegu Eestisse saabuvad venelased. Viimaseid nimetatakse hellalt režiimipõgenikeks, ehkki see ei seleta, miks režiim neid varem ei häirinud. Kuid see selleks. Fakt jääb faktiks, et paljud nii siinsetest kui ka äsja saabuvatest venelastest on korralikult ajupestud, mida ei muuda isegi see, kui nad praegu Vladimir Putinile selja pööravad.

Ajupesu on palju sügavam kui suhtumine Putinisse. Kogu Vene ajaloo ametlik või üldlevinud versioon on valesid silmini täis. Kui inimene saabki aru, et venelased praegu ei käitu ukrainlaste vabastajatena, võib ta vabalt endiselt uskuda, et venelased vabastasid Jermaki ajal Siberi ning Stalini ajal Ida- ja Kesk-Euroopa, on viinud õnne ja õitsengu Kesk-Aasiasse ning et Venemaaga liitmine tõi paljudele rahvastele (kaasa arvatud eestlastele) rahupõlve. Kogu see jamps on venelikku maailmapilti sügavalt sisse juurdunud. Et midagi ära teha, tuleks alustada Ast ja Bst.