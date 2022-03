SELGITUS ⟩ Helir-Valdor Seeder: Isamaad ei saa lasta kaaperdada

Isamaa on pika ja auväärse ajalooga erakond. 1992. aastast saadik on Isamaa seisnud eesti rahvuse ja keele ning Eesti riigi püsimise eest. Kuid need sõnad on üldised ja tänapäeval väidavad vist peaaegu kõik Eesti erakonnad sedasama.

See ei tähenda, et kõik erakonnad oleks ühe näoga või et nad erineksid üksnes oma juhtfiguuride poolest. Ei, rõhuasetused on erinevad. Kellegi jaoks on põhiväärtuseks majandus, kellegi jaoks õigusriik, kellegi jaoks vähemuste kaitse, Isamaa jaoks eesti rahvas. Mis tähendab, et erakonnad erinevad eelkõige oma valijate poolest.