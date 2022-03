RAHVASTIK ⟩ Lea Danilson-Järg: ukrainlased ei vaja karuteenet

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on 27. veebruarist 5. märtsini Eestisse saabunud 5167 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, kellest 799 olid läbisõidul. Eestisse on seega jäänud eeldatavalt 4368 ukrainlast, osa on siin ka varem elanud. Saabujate hulgas oli vähemalt 1278 last.