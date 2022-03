RAHVASTIK ⟩ Vira Konõk: Ukraina pihta lastud pommid on rahvast ainult ühendanud

Eesti ukraina kogukond on väga ärevil ja murelik, sest kõigil on sugulased ja sõbrad Ukrainas. Inimesed helistavad palju, tahavad koos olla. Magada me ei saa, jälgime uudiseid, vaatame ka Ukraina satelliidikanaleid. Eriti suur mure on linnade pärast, mida kõige enam pommitatakse, nagu Kiiev, Herson, Tšernihiv. Ma juba tunnen, et ei suuda enam televiisorit vaadata, see kõik on liiga hirmus.