Aleksei Lotman: kraan kinni ja kohe!

Jah, see tähendab seda, et meil läheb kütus kallimaks, kallimaks läheb elekter ja toasoe. Aga kas me kujutame ette, et Teises maailmasõjas oleks USA jätkanud majanduslike põhjustel Natsi-Saksamaaga kaubavahetust ajal, mil selle lennukid Londonit pommitasid?