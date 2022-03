Jaanus Karilaid: valitsus on liiga aeglane, vajame kiireid otsuseid

Peaaegu kaks nädalat kestnud sõda Ukrainas annab praeguseks juba piisavalt alust hinnata, milliseid relvasüsteeme on Eestil tarvis juurde hankida. Üheks parimaks indikaatoriks on saadetised, mida abistavad riigid Ukrainale saadavad. Need relvad on osutunud tõhusateks ja saavad olla ka meile suhteliselt kindlaks vihjeks, millele tähelepanu keskendada. Eelkõige oleks nendega vaja varustada Kaitseliit, mis katab kogu maad. Vaid hajutatud Kaitseliidu üksused saavad tekitada vastasele probleemi praktiliselt iga kilomeetri läbimisel ja nõrgestada teda enne tõsiselt enne Kaitseväe üksustega lahingusse jõudmist.