ARVAMUS ⟩ Toomas Alatalu: kas Putin leiab kollaborante?

Kremli eneseõigustuse jutud Ukraina vastu vallandatud erioperatsioonist algasid sellest, et Ukraina fašistlik/natslik režiim kiusavat/rõhuvat venelasi ja venekeelseid inimesi ning see olla viimasel ajal järsult kasvanud. Kinnituseks algaski 18. veebruaril Donetski ja Luhanski «rahvavabariikide» naiste-laste-vanurite kibekiire evakueerimine Venemaa pinnale. Järgnes palve nn DNRi ja LNRi iseseisvuse tunnustamiseks ning 24. veebruaril mindi juba n-ö ametlikus korras appi sealseid venelasi päästma. Peasõnumiks väide, et kui poleks mindud, oleks Ukraina armee ja natslikud vabatahtlikud korraldanud Ida-Ukraina venelastele tõelise genotsiidi.