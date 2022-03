Nende oma vägede ülemjuhataja, president ja generalissimus on ilmselt ise ka sõltuvuses, tarbib ebamõistlikes annustes ja pole imestada, kui katus pealt sõidab. Üldiselt on terve psüühika tunnus huumorimeel, kuigi Kremlis on asi naljast kaugel, ega seal rohkem ole kui üksainus tegelane, kellel ehk oleks õigust naerda, ja sedagi vaid enda üle. Tõesti idiootne olukord, hoiab ise ennast pantvangis ja nii rappa läinud, et edasi minna ei suuda ja tagasi tulla ei oska.