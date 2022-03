Ukraina sõjaväe edu garant ei ole mitte ainult läänest massiliselt saabuva suurekaliibrilise moona purustusjõud, vaid Ukraina armeemudeli risoomsus, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.

Igal sõjal on kaks faasi: lahinguline ja lahingujärgne. Sõda alustades kalkuleerib agressor läbi sõja mõlemad etapid, sest tal pole mõtet võtta riske lahingus, kui ta lahingujärgset rahu hoida ei suuda. Sõja eesmärk pole kunagi sõda, vaid sellele järgnev uus olukord, uus rahu, mis teenib agressori huve, ning see rahu on kasulik saavutada võimalikult kiiresti ja väikese kuluga.