Kasvatada on vaja palju, erinevatel andmetel on ainuüksi õppe poole rahastusest puudu 100–160 miljonit eurot. Vaja on nii varasemad võimalused taastada kui ka uusi tekitada.

Vaatame kõigepealt õppe ja teaduse olemasolevat rahastust. Kuigi õppel on püsivaid kulusid, nagu meeskonna tööjõukulu ja keskkond, on õppe rahastus alati sõltunud õppurite (ja erialade) arvust. Õppurite arv on võrreldes 2017/2018. õppeaastaga käesoleval, 2021/2022. õppeaastal vähenenud kolm protsenti (46 154-lt 44 611-le). Soovime küll kasvatada kõrgharitute osakaalu praeguselt 43 protsendilt 45 protsendile, kuid oleme aastaid elanud kõrgkooliealiste arvu kahekordse languse olukorras. Riikliku kõrghariduse tegevustoetused, mis moodustavad ülikoolide tulubaasist kolmandiku (35 protsenti), on samal viieaastasel perioodil kasvanud 14 protsenti (141 miljonilt 160 miljonile eurole). Kasv on olnud umbes kolm protsenti aastas, mis ei ole olnud piisav.