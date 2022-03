Üleeile avas Saksamaa odavkett Lidl Eestis kaheksa kauplust. Tarbijatele on see hea uudis, sest nii odavalt pole poes saanud käia teab kui kaua.

Kui elektriarve rühib lakke ja mootorikütus on nii kallis, et enam autoga sõita ei julge, on tore, kui lõhe, kohv ja banaanid on poole odavamad kui tavaliselt.