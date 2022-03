Võimalus, et suletakse Ehho Moskvõ, ei tulnud ausalt öeldes pähe isegi Ukraina-vastase sõja alguses. Legendaarne Aleksei Venediktov tundus olevat mingi imemees. Umbes nagu Stirlitz, kes käis küll ringi, langevari taga lohisemas, aga ikka ei suudetud teda spioonina tuvastada.

Eri aegadel olen ikka imestanud ja paljudelt Venemaa intervjueeritavatelt küsinud, kuidas Ehho Moskvõ eksistents võimalik on. Üks levinumaid vastuseid on olnud, et Putini lähikondsed ise tahavad kuulda kvaliteetset raadiot ja lisaks huvitab nn organeid liberaalsema grupi arvamus.