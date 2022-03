Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Põhikooli riiklike eksamite ümber keerleva mõttevahetuse kohta võib kindlalt väita vaid üht – esineb arvamuste paljusus. Õpetajate seas on neid, kes pooldavad senise lävendi püsimist, samuti neid, kes toetavad selle alandamist. Leidub neidki, kes on lävendi kaotamise poolt, kuid jagub ka õpetajaid, kes ei olegi oma seisukohta kujundanud. Arvamuse avaldamiseks on tarvis teadmisi, aega ja avatud suhtlust kolleegidega.