Tänavu veebruaris enne Venemaa sõjaväe reetlikku tungimist Ukrainasse Harkivis peetud solidaarsusmeeleavaldus, kus rõhutati, et Harkiv on osa Ukrainast. FOTO: V Madiyevskyy/Ukrinform/Sipa/Scanpix

Mõeldes Ukraina ajaloole, tulevad kõigepealt pähe sarnasused Eestiga. Praegustes piirides moodustus see ala administratiivselt 20. sajandi alguses. Osalt iseloomustab Ukraina ajalugu tema nimi, mis tähendab «piiriäärne», sest Ukraina suur territoorium on olnud jaotatud eri võimude vahel ja sestap on maa näinud väga palju sõdu ning vallutusretki. Seetõttu on paljude regioonide sotsiaalne ja kultuuriline taust vägagi erinev.



Riik on tuntud erakordselt suurte steppide ja tasandike poolest, samas lääne pool asub Karpaadi mäestik ja põhjas on juba soisemad ning metsasemad alad. Ulatuslikud stepid mõjutasid Ukrainas toimunud sõjategevust juba antiikajal ja meieni on jõudnud Herodotose kirjelduse kaudu Dareiose sõjakäik 513. aastal eKr sküütide vastu, milles on palju iseloomulikku Ukraina aladel toimunud sõdadele ka 2000 aastat hiljem: