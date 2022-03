Kui me asetame Ukraina kaardi Euroopa Liidu omaga kohakuti, näeme endalegi üllatuseks, et see riik katab läänest itta peaaegu kogu Euroopa. Ja nii suurt tükki korraga alla neelata on keeruline, isegi kui sul on lolliks läinud karu isu. Ukraina puhul on aga väga huvitav veel üks aspekt: ehkki riigi nimi on Ukraina, ei saanud me seda veel mõned aastad tagasi mitte kuidagi ühe tervikuna käsitleda. Selles suures riigis põrkusid väga erinevad arusaamad, rahvad, mõttemallid ja mentaliteedid. Ning muidugi äärmiselt erinevad ajalood. Läänelikust Lvivist kuni venekeelse Harkivini liikudes muutus riigi nägu igal hetkel.