Laboratooriumi tänaval, Tallinna linnamüüri kõrval asub keskaegsete seinte vahel Ukraina Kultuurikeskus. Siin on põnevalt sisustatud hoov pühakute piltidega, ukrainlaste kirik, töökojad ja puhkeruumid. See on õdus koht nii ukrainlastele kui ka nende külalistele, mille on juba aastate eest loonud väsimatu ja ideederikas tallinlane Anatoli Ljutjuk. Keskuse juhtimises osalevad ka tema pojad Bogdan ja Nestor. Neil päevil on nad keskendunud Venemaa agressiooni ohvriks langenud Ukraina rahvale toetuse korraldamisele, keskuses toimub abi ja annetuste logistika koordinatsioon praktiliselt ööpäev läbi.