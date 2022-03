Sõda Ukrainas käib ju selle nimel, et saaksime elada maailmas, kus on tähtsaks küsimuseks on näiteks see, kas põhikooli lõpueksamid tuleks kaotada või mitte, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.

Fookus on rubriik, mis peaks olema puhtpäevakajalisest ajakirjandusest aeglasem. Käesolevad küljed on kavandatud mitu nädalat tagasi, aga Vladimir Putin kuulutas sõja alles nädala eest, tähendab enne totaalset registrivahetust kollektiivses teadvuses. Veebis ilmunud lugude külastatavusi vaadates võib öelda, et meelest on läinud isegi see pandeemia, mis hiljuti hõivas kogu tähelepanu.