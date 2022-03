Nõukogude võim tunnistas ukraina rahva olemasolu, kuid üksnes igavesest ajast igavesti seotuna vene rahvaga. FOTO: Toomas Huik

Viimastel päevadel on taas kord kõlanud dramaatilised üleskutsed lõpetada «vennatapusõda». Või siis vastupidi: üleskutsed mitte sekkuda, sest see olevat «slaavi vendade» omavaheline asi, peaaegu et kodusõda. Meenutatakse kahe «vennasrahva» ühist ajalugu, ühiseid juuri, ja avaldatakse kahetsust, et selline asi ometi juhtuda sai. Nendest, kelle teadmised Ukraina ajaloost piirduvad nõukogudeaegse kooliprogrammiga, võib isegi aru saada, ent kahetsusväärsel kombel elab see vendlusemüüt päris jõudsalt edasi ka XXI sajandil, kirjutab ajalooõpetaja Egon Mets.



Me ehk ei taipa isegi, kui habras ja Kremli propaganda poolt haavatav on meie sügavam Ukraina tundmine. Tõsi, väga rõõmustav on näha huvi Ukraina vastu ning sedamööda ka spetsiifilisemate teadmiste järkjärgulist kasvu meie ühiskonnas viimastel aastatel, eriti muidugi pärast 2014. aasta revolutsiooni, kuid segadust on endiselt palju. Püüan siinkohal ja järgnevalt aidata seda segadust vähendada.

Eeskätt tuleb peatuda kolmel müüdil. Kõiki neid kuulsime Putini esituses taas eelmise nädala algul.