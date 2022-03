Venemaa armee senine mannetus Ukraina invasioonil on diktaator Vladimir Putini pannud häbiväärsesse positsiooni, kus väidetavalt sõjaliselt võimas Venemaa on alustanud läbirääkimisi. Ent isegi kui relvad pannakse vaikima, peab Putin vastutama seni võetud inimelude eest ja tema saatuse üle tuleb otsustada ÜRO Rahvusvahelises Kriminaalkohtus Haagis, kirjutab kolumnist Oliver Lomp.

Naiivne oleks arvata, et imperialistlikke ambitsioonidega Putin, kelle rünnaküksused on tänaseks väidetavalt kütuse- ja toidudefitsiidis ning sellest tulenevalt asunud suuremahuliste õhurünnakutega nõrgestamaks ukrainlaste moraali, rahuldub läbirääkimistel millegi ennast häbistavaga. Ent hüpoteetiliselt rääkides: isegi kui ta peaks järgi andma, suudavad kohalikud Goebbelsid vene uudistekanalites 24/7 vältava propagandistliku ajupesumasina abil ilmselt ka siis aastaid valelikus infoväljas elanud lihtsa vene inimese jaoks pöörata alandavad läbirääkimiste tulemused enda kasuks.

Üks võimalikke stsenaariumeid on näiteks see, et vene meedia esitab versiooni, kuidas segi pekstud ukrainlased anusid vaherahu ja suuremeelne Putin tuli hea inimesena haletsusest neile lihtsalt vastu. Mõistagi pole ka välistatud versioon, et rahuläbirääkimistega soovib Putin võita lihtsalt lisaaega, et täielikult ebaõnnestunud sõjapidamistaktika ümber vaadata, et siis juba organiseeritumalt invasioon 2.0 läbi viia.