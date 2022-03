Kas tahame seda endale tunnistada või ei, kuid kolmas maailmasõda on alanud. See sõda on kaasaja globaliseerunud maailma vastassõltuvuse tõttu suuremal määral majanduslik kui oli eelmine, samas tuumarelvade tõttu reaalse lahingutegevuse poolest vaoshoitum.

Ometi on sellesse sõtta juba tõmmatud ka riigid, kes eelmises maailmasõjas olid neutraalsed – näiteks Šveits on külmutanud Venemaa varasid ja Rootsi lubanud Ukrainale tarnida relvi. Jah, vastased ei ole veel otseselt astunud relvastatud lahingutegevusse, kuid just sellele on rajatud Putini strateegia. Ta ei arva, et lääs on nõrk, ta teab, et lääs on arg.