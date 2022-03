Eestlasi on pea igal pool maailmas, seega loomulikult ka meie idanaabri Venemaa pinnal. Kuigi olud ja suhted riikide vahel on olnud keerulised, eriti praeguses olukorras, on Peterburi eesti kogukonnas Eesti Vabariigi aastapäeva ikka tähistatud. Kuidas läheb sealsel eestlaskonnal, küsisin Peterburi Jaani Kiriku Fondi esimehelt ning ajalehe Peterburi Teataja taasasutajalt ja toimetajalt Jüri Treilt.

Olete olnud aastakümneid seotud Peterburi eestlaste kogukonna tegemistega. Kui suur on sealne eesti kogukond ja milline on olnud selle kujunemise lugu?

Peterburi Eesti Kultuuriseltsil on hetkel aktiivseid tegevliikmeid 150 ringis, kuid neid on olnud tunduvalt rohkem. 30 aastat tagasi oli aktiivseid liikmeid vahemikus 300–400, kuid osa on praeguseks kolinud Eestisse ja osa on manalateele lahkunud.