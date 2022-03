Jah, lääneriigid on andnud Ukrainale igasugust abi ja kehtestanud sanktsioone Venemaale, aga sisimas me ju teame, et sellest jääb väheks. Ja kui NATO riigid praegu sõjaliselt ei sekku, siis minul isiklikult tekib küsimus: kas nad ikka tõesti sekkuvad siis, kui rünnatakse mõnd NATO riiki? Sest Ukraina on samasugune nagu kõik NATO riigid, tema ainus «viga» on see, et ta ei kuulu NATOsse – tal pole lihtsalt õnnestunud sinna veel astuda. Kui rünnatakse riiki, mis de facto vastab kõigile NATO standarditele, ja NATO seda lihtsalt pealt vaatab, siis on minu meelest NATOga ja kogu läänemaailmaga midagi väga valesti. Eelkõige on aga midagi väga valesti NATOsse kuuluvate riikide juhtide südametunnistusega.