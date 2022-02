Sõja lõpetamise võtmed asuvad Venemaal

Sõja peasüüdlane on Vladimir Putin

Vene intelligents hakkab pöörduma sõja vastu

Urmas Nemvalts joonistab. FOTO: Urmas Nemvalts FOTO: Urmas Nemvalts

Ukraina vastus Venemaa suurkallaletungile on senini veenev ja muljet avaldav. Vaba maailm peab olema tänulik, et kaitstes oma vabadust, on ukrainlased kaitsnud ka kõigi teiste vabadust.

Sissetungile järgnenud murrang demokraatliku maailma avalikus ­arvamuses ja poliitilistes otsustes on ­tohutu. Mäletame ju pikka aega kestnud pehmust Tšetšeenia sõja, Gruusia sõja, Krimmi annekteerimise, Aleksei Navalnõi mürgitamise ja paljude muude jõhkruste puhul. Äsja möödus seitse aastat Vene opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamisest.

Sissetung Ukrainasse tõi lõpuks karmi reaktsiooni. Kui see sissetung ebaõnnestub, võime loota, et autokraatlike tendentside kasv maailmapoliitikas ning ühiskondade traagiline lõhenemine demokraatlikes riikides peatub. Toetus Ukrainale kannab vabaduse sõnumi kõrval ühtsuse sõnumit.

Kuid esialgu on see alles noor ­lootus, mille elluviimiseks peab tohutult tööd tegema. Pearaskus on ukrainlastel ja me aitame nende kaitsevõimet tagada. Halvemal juhul kestab sõda kaua.

Me peame veel enam ­kaitsevõimet toetama, mis aga tähendab, et kogu ühiskonnal ja paljudel teistel valdkondadel tuleb püksirihma ­pingutada. Sanktsioonid kahjustavad ka meie majandust ja tuleb olla stoiliselt valmis, et see välja kannatada. ­Mitte ­ainult täna, kui Ukraina on kõigil esikülgedel ja kõigis südametes, vaid pikka aega.

Selle juures ei tohi me unustada neid vene ja valgevene inimesi, kes ei ole selle agressiooni autorid, vaid on lõpuks samuti ohvrid. Seda nii majanduslikult kui ka moraalselt. V­iimastel päevadel on Venemaa eri linnades kinni võetud tuhandeid sõjavastaseid, kellest paljudele sai osaks politsei­vägivald.

Oleme viimastel aastatel näinud paljusid venelaste väljaastumisi autoritaarse võimu vastu, samuti hiigelmeeleavaldusi võltsitud valimiste vastu Valgevenes. Kõik need on väljendanud lootust, mis on alati jõhkralt maha surutud.

See on Putini sõda ja lõpuks tuleb venelastel tegeleda kõigi selle tagajärgedega. Peame neid julgustama valet ja kurjust hukka mõistma.

Kuid seekord on Vene president Vladimir Putin lisaks rahvusvahelisele isolatsioonile õige pea ­silmitsi ka majandussanktsioonide ­sisemiste ­tagajärgedega. Kui 2014. aastal ­võeti Krimmi annekteerimine vastu pooleldi aplausiga, siis nüüdset sõda on ühiskonnale väga raske selgitada. Vene intelligentsi igipõline võimuvastasus hakkab taas tegema oma lõputut, tihti lootusetuna paistvat tööd.

Kogu praeguse kriisi võti on Vene­maal. Ja ilma Venemaata poleks ka Valgevene juba ammu enam autoritaarne riik. President Putin on teinud kõik, et muuta inimesed võimuverti­kaali tipus kuriteo kaasosalisteks. Vastukõneleja mentaliteediga tegelased on kõrgest võimuešelonist kõrvale surutud.

See võib tähendada, et sõda ei lõpe, või ka seda, et kui Venemaal peaksidki tulema muutused, siis on need vägivaldsed ja ettearvamatud.