Majandusteadus on maine poolest üks karm asi, mis ütleb välja julma tõe. Mulle tundub, et mõni majandusteadlane peab seda karmi tõeütlemist suisa oma kohustuseks, kirjutab toimetaja Erik Aru.

Suur osa majandusteadlasi on ilmselt uhkedki selle üle, et nende eriala hüütakse «süngeks teaduseks». Esimest korda kasutas Šoti ajaloolane ja literaat Thomas Carlyle (1795–1881) seda mõistet oma kirjutises «Occasional Discourse on the Negro Question» («Juhuslik arutlus neegriküsimuses», 1849), milles leidis, et Lääne-Indias tulnuks tootlikkuse tõstmiseks taastada orjapidamine. Majandusteadus ehk tollal poliitökonoomia oli aga tema meelest sünge sellepärast, et selle järgi valitses maailma nõudlus ja pakkumine ning inimjuhid peaks inimesed rahule jätma, kui tegelikult oleks nende ülesanne inimesed tööle panna. Tegelikult, kui nüüd nii võtta, siis sellise sünguse vastu pole minulgi midagi.