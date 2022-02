Hommikul ärkan, kõik on vaikne, ilus vabariigi 104. aastapäev. Sõidan sõbra juurde, et viia ta Viljandisse rongile, peale võtta pärjad ja minna ausammaste juurde meie kangelasi mälestama.

Kui sõber istub autosse, räägib ta, et sõda on lahti. Mina ehmunult mõttes, et mis sõda? Venelane ju istub seal piiril ja ega seal pole peale õppuste ja hirmutamise rohkem tehtud. Siis ta küsib, et kas ma uudiseid pole lugenud? Tõesti pean tõdema, et täna hommikul seda teha ei jõudnud.