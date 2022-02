Elus esimest korda vaatasin huviga «AK» spordiuudiseid. Mind pole lapsest saati kogu see üksteisest ülepanemine huvitanud, pigem tekitanud psühhoose, tänu ärgitavatele võimlemisõpetajatele, aga see selleks. Õelat rõõmu tekitas Venemaa ja tema sportlaste boikottimine. Eriti veel, kui nende kahevõistleja väidab, et Putin päästab Ukraina rahvast. Tuleb meelde see anekdoot: kui Jumal mõistust jagas, olid sportlased treeningul.