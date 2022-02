Tore mõte – ideoloogiliselt sobimatud telekanalid kinni panna. Mitte just originaalne, nõukaajal tehti sama. Ja miks ainult tele, sealt saavad oma info vanainimesed, noortel on suur ekraan selleks, et mobiilist midagi seinale visata. Internetti tuleks tsenseerida – Põhja-Koreas seda tehakse, ma seal pole näinud, küll aga Kuubal, oli põnev ja õpetlik.