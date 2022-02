Lähtusin oma vastuses Euroopa Nõukogu ja Eesti Inimõiguste Instituudi koostöös publitseeritud käsiraamatu «Vastuoluliste teemade käsitlemine koolis» näpunäidetest. Ütlesin, et Eestis isikliku arvamuse omamise eest ei karistata, aga Eesti koolis on Ukraina küsimuses maksev Eesti Vabariigi seisukoht ehk siis Venemaa on agressor ja Ukraina on agressiooni ohver. Ja punkt. See ongi üks soovituslik taktika õpetajale vastuoluliste teemade käsitlemisel – esindada riiklikku ametlikku seisukohta. Kuna Ukraina küsimuses on Eesti riiklik seisukoht erinevate poliitiliste jõudude vahel üsna konsensuslik, siis on see tugev taktikaline positsioon, millele õpetaja saab toetuda juhul, kui klassis on õpilasi Vene ametlikust meediast mõjutatud infoväljaga.