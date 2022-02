Koomikust Ukraina presidendiks tõusnud Volodõmõr Zelenskõi on pidanud kogu ametiaja vältel võitlema minevikupärandist tuleneva stigmatiseerimisega. Viimased arengud on aga näidanud, et klouni asemel on tegu tugeva ja põhimõttekindla riigimehega.