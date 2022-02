Putini agressioon Ukrainas on võrreldav Hitleri omaga

Maailma avalikkusel peab jätkuma selgroogu vastuhakuks

Peame ületama oma erimeelsused ja muutuma ühtsemaks

Päeva karikatuur FOTO: Urmas Nemvalts

Keegi meist ei kujutanud ette, et ükskord tuleb tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva kõige tõsisema sõjalise rünnaku päeval, mis Euroopat alates teisest maailmasõjast alates on tabanud. Kui ebaõiglane see kõik ka pole, lõpuks võidab siiski õiglus. Ajalugu on seda näidanud.

Teise maailmasõja seemned külvati Versailles' lepinguga Saksamaa haavunud enesehinnangusse. Kakskümmend aastat hiljem elas Hitler 20. sajandi esimese poole suurima geopoliitilise katastroofi välja kõige ebainimlikumas röövsõjas, mida inimkond on tundnud.

21. sajandi algul nimetas Vladimir Putin Nõukogude Liidu lagunemist omakorda ajaloo suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks ja hakkas eile seda kõige agressiivsemal ja jultunumal viisil tagasi keerama. Kuid nii nagu lõpuks saadi rahvusvaheliste jõupingutustega jagu Hitleri režiimist, saadakse jagu ka Putini omast ja õiglus seatakse jalule.

Aga see ei juhtu, kui maailm lihtsalt kõrvale vaatab. Winston Churchill ütles 1938. aastal: «Münchenis oli meil valida sõja ja häbi vahel. Me valisime häbi ja saame ka sõja». Aastal 2022 me oleme juba saanud sõja, küsimus on selles, kas valime ka häbi.

Agressioon vajab vastulööki ja liitlased on lubanud sellele vastata, kehtestades «kõigi sanktsioonide ema». 21. sajandi maailmasõda ei toimu tuumarelvadega, vaid see saab olema pikaajaline majanduslik ja psühholoogiline surve, mille eesmärk on kutsuda vastase ühiskonnas esile protsessid, mis murraksid sisemise vastupanuvõime ja kutsuksid esile muutuse.

Ühe korra on demokraatlik maailm sellise sõja juba võitnud, mis viis Nõukogude Liidu lagunemisele. Praegu on käes see hetk, kui maailma avalikkus peab taas olema valmis tooma ohvreid selleks, et viia üks kuritegelik režiim kokkuvarisemisele.

Seda on võimalik saavutad vaid juhul, kui oleme moraalselt vankumatud. Kui unustame omakasu ja mugavuse ja tühised vaidlused detailide üle, mis muutuvad oluliseks alles siis, kui kõik põhivajadused on täidetud. Praegu oleme olukorras, kus tuleb võidelda, et meie kaasinimestel siinsamas Euroopas oleks täidetud kasvõi üksnes nende põhivajadused.

Selleks ei ole muud viisi, kui seista vankumatult vastu agressorile ja jätkata oma riigi ja ühiskonna ülesehitamist. Sest üksnes oma ühiskonnakorralduse ülimuslikkust tõestades on võimalik seda kurjust murda.

See ei ole kerge, sest kriisid ja erimeelsused on lõhestanud ka meie ühtsust. Viimase kümnendi kultuurisõjad on demokraatlikesse ühiskondadesse tekitanud ennenägematult suured erimeelsused. Need tuleb ületada ja leida uuesti konsensus väärtuste suhtes.

Lisaks on koroonakriis tekitanud oma väiksema lõhe, mis loodetavasti kaob varsti ajalukku koos pandeemiaga. Kuid kaks aastat isolatsiooni, mida on võimendanud sotsiaalmeediasõltuvus, on tekitanud noorsoos sügavaid vaimse tervise probleeme, nagu rõhutas eilses aastapäevakõnes vabariigi president Alar Karis.