Droonifoto Nõo hariduskompleksile. 2013. aasta sügiseks põhjalikult ümberehitatud koolil on kolmekorruseline õppekorpus, kaks õpilaskodu korpust, millest ühel on kolm korrrust ja teisel neli, ning administratsioonikorpus. FOTO: Ragnar Vutt

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Reaal- ja loodusainetest huvitatud noored on oodatud kandideerima Nõo reaalgümnaasiumi 10. klassi. Saame aru, et vanematel ei ole lihtne otsustada, kas lubada 15-aastane noor kodust eemale. Kuid meie kooli võimalused, kus õpilased elavad ühiselamus ja neid toetavad kooli töötajad, on suhteliselt turvaline üleminek iseseisvasse ellu.