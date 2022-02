Kuid praegu pole enam küsimus selles, kes nägi tänast ette või kes heietas lorilaulu, et Venemaa ei plaani kedagi rünnata. Nüüd on küsimus: kuidas edasi? Esiteks on teostunud praeguseks halvim stsenaarium, mis annab ülejäänud maailma riikidele aluse maksimaalseteks vastusammudeks.

Esiteks majandussanktsioonid. Majandussanktsioonide suurim häda on selles, et me ise, st Euroopa riigid, saaksid sellest kannatada. Kuid eesmärk pühitseb abinõu: kui on soov mitte jätta Venemaad karistuseta, siis peame ka ise valmis olema negatiivseteks majanduslikeks tagajärgedeks. Poliitilise soovi korral ei takistaks Euroopa Liitu ja USA-d mitte miski külmutada kõik varad, mis kuuluvad Venemaa kodanikele. Täpselt nagu tehti Talibani juhitud Afganistani varadega USA-s. See meede oleks kõige kiirem ja valusam.