Venemaa president Vladimir Putin teatab avalikkusele, et tunnustab Ida-Ukrainas paiknevaid separatislike rahvavabariike. FOTO: sputnik

Selle loo kirjutamise ajal etendatakse meie silme ees järjekordset vaatust näidendist, mille aluseks oleva käsikirja tegid ameeriklased liitlastele ja rahvusvahelisele üldsusele avalikuks juba detsembri alguses. Väga suur osa sellest on seni läinud nii, nagu plaan ette nägi: oktoobrist alates aset leidev vägede koondamine Ukraina piiridele nii Venemaal kui ka hilisemate ühisõppuste varjus Valgevenes, vastuvõetamatute nõudmiste esitamine läbirääkimiste pidamise soovi pähe, nii Ukraina kui ka lääneriikide kriitilise infrastruktuuri ettevõtete suhtes küberrünnete korraldamine või nende tellimine, pidev valeteabe ja räigelt võltsitud audiovisuaalmüra edastamine, Ida-Ukraina konflikti laiendamiseks või terve riigi ründamiseks ettekäänete loomine, juba möödunud suvest saadik tavapärasest väiksemas koguses maagaasi müümine Euroopa turule (mis on talvevarude kogumist ELi liikmesriikides takistanud) on kõik loonud eeldused sundimaks Ukrainat loobuma osast oma territooriumist.