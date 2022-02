Ukraina allutamise asemel kavalusega läks Kreml taas üle jõuga allutamisele

­Eesti peab panustama ­sõjalise ­riigikaitse ja elanikkonna kaitsevõimekusse

Lääs peab võimalikud sanktsioonid Venemaa suhtes rakendama kohe ja täies mahus

Päeva karikatuur FOTO: Urmas Nemvalts

Pärast Venemaa ­agressiooni Ida-Ukrainas peab ­Eesti veel enam panustama sõjalise ­riigikaitse ja elanikkonna kaitsevõimekuse arendamisse. See on karm reaalsus, millest ei saa mööda vaadata.

Valitsuse eelmisel aastal kaitseotstarbeks eraldatud 380 lisamiljonit oli asjakohane. Nüüd tuleb ­arvestada veel suurema panusega, mis oleks mõjus sisuliselt ja annaks ka selge signaali, et me võtame riigikaitset NATO idapiiril väga tõsiselt.

Samuti tuleb meil selgelt taotleda nii Eesti kui ka kogu alliansi idatiiva täiendavat mehitamist. NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi kinnitus, et Vladimir Putin tahtis Ida-Euroopasse vähem NATOt, aga saab rohkem, on vaja liitlaste abiga jõuliselt sisustada.

Need meetmed on tõhusamad kui jutt sanktsioonidest, mida rakendatakse järk-järgult selle järgi, kui kaugele Kreml läheb.

Oleme seisukohal, et lääs peab võimalikud sanktsioonid Venemaa suhtes rakendama kohe ja täies mahus. Kui sanktsioonid aitavad, on hästi. Kui aga neile ühtegi tagasisammu ei järgne, mis on väga tõenäoline, siis aitab Venemaad ohjeldada ainult sõjaline vastus.

Ida-Ukraina isehakanud rahvavabariikide tunnustamine ja ­vägede sisseviimine on Kremli ­geopoliitilise projekti jaoks suur suutäis. Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on kõige jõhkramalt jalge alla tallatud.

Meenutagem ka seda, et äsja ­viidi väed õppuste ettekäändel Valgevenesse, kuhu need võivad nüüd jääda juba määramata ajaks. Kui Moskva ­tõesti nii väga kardab ühist piiri ­NATOga, siis miks ta ise Valgevene kaudu NATO piiridele trügis?

Donetski isehakanud rahvavabariik määratleb oma territooriumina kogu Ukraina Donetski oblastit, mis on oluliselt suurem kui seni nn separatistide kontrolli all olnud maa-ala. See tähendab, et järgmine amps, mida Venemaa võib tahta võtta, on juba valmis joonistatud.

Kui kaua see aega võtab, me ei tea. Kuid Ukrainal on oma territooriumi Donbassis väga raske kaitsta, kui Vene-Valgevene nn liitriigi vägi on riigi põhjapiiril kogu aeg sissetungivalmis.

Muutunud olukorral on veel mitu tahku. Venemaa viskas oma käega prügikasti Minski lepped, mida ­püüti hulk aega kasutada instrumendina Ukraina survestamiseks ja seal sisevastuolude loomiseks. Mäng käis sellele, et Venemaa ja nn separatistid saavad leppeid mitte täita, aga Ukraina ei tohi. Ukraina allutamise asemel kavalusega läks Kreml taas üle jõuga allutamisele.

Venemaa samm on nii jõhker, et lääs muutub otsustavamaks. Saksa kantsleri Olaf Scholzi teade torujuhtme Nord Stream 2 peatamisest pidanuks tulema varem, kuid nüüd see tuli.

Mõnigi kaader Kremli otsustusmehhanismist oli kõnekas. Kui 1991. aastal läks oma värisevate kätega ajalukku Moskva putšijuht Gennadi Janajev, siis nüüd nägime Putini ees kokutavat ja värisevat välisluurejuhti Sergei Narõškinit. Sellisena demonstreeritud juhtimisviis paneb Venemaa liidri vaba maailma avalikkuse silmis samale pulgale Adolf Hitleri, Jossif Stalini, Mao Zedongi ja ­teiste kõige kohutavamate diktaatoritega.