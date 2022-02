Akadeemik Jaan Undusk on sedastanud: «Iga manifest on kõrgstiilne tekst juba seetõttu, et kuulutab millegi olemasolu, mis sel hetkel pole iseenesestmõistetav. /---/ Manifest mitte niivõrd ei põhjenda ega tuleta, vaid eeskätt kehastab ja sätestab mingi siiani tundmatu suuruse. Iga manifest hakkab pihta pooleldi tühjalt kohalt, püüdes näidata, et nüüdsest on see reserveeritud. Ta pole veel ei õige ega vale, ta kas õnnestub või ei õnnestu. /---/ Manifesti tuum on aksioomide ehk aluslausete uus valik, mis tundub senise kogemuse põhjal olevat meelevaldne. /---/ Manifest on märk leppimatusest, olukorrast, kus kokkuleppeid ei peeta enam võimalikuks.»