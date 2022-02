Rootsis on eesti kogukond Eesti Vabariigi aastapäeva tähistanud järjepidevalt alates põgenike siia saabumisest 1944. aastal. Siiski on teada, et aastapäeva tähistati suurelt ja uhkelt juba varemgi Rootsi-Eesti Ühingu poolt: suursaadik Friedrich Akeli mälestustes nimetatakse 1931. aastal toimunud vabariigi 13. aastapäeva Grand Hotellis.