Homme on Eesti Vabariigi 104. aastapäev. See on tähtis pidupäev igaühe jaoks siin Eestis, aga niisama oluline ka maailma eri paigus elavate eesti kogukondade jaoks. Meie väikese riigi kohta on hajala eestlasi väga palju. Statistika järgi elab välisriikides üle 120 000 Eesti kodaniku, kuid eesti juurtega inimesi on laias maailmas tunduvalt rohkem.